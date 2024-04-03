ويعتبر هذا الهجوم الحوثي الأكبر من بداية الهدنة الأممية في اليمن.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى تكبد الحوثيين خسائر في العتاد والأفراد، مما أدى إلى انسحابهم من المواقع التي حاولوا التسلل إليها.

وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة في مناطق النزاع بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي، وتظهر تصاعد العنف والصراع في المنطقة رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.

في سياق متصل، اتهم المجلس الرئاسي اليمني في بيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ" ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، بارتكاب أكثر من 24 ألف خرق للهدنة الأممية المتوافق عليها من جانب واحد.

ويأتي هذا الاشتباك مع بداية جولة للمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، تشمل السعودية وسلطنة عمان، للبحث في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويُتوقع أن تُلقي هذه الأحداث بظلالها على جهود السلام في اليمن، وتُصعّب من مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في التوصل إلى اتفاق سلام شامل.