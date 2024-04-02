وتأتي تهديدات غالانت عقب الضربة الأخيرة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتصاعده في حال قررت إيران الرد.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الإثنين، أن ما تم استهدافه في دمشق هو مبنى عسكري تابع لفيلق القدس وليس قنصلية أو سفارة.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، اتهم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إيران بالعمل خلال الأشهر الستة الماضية على التصعيد في المنطقة.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تقف وراء هجوم دمشق.

وكشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".