وأسقطت الدفاعات الأرضية في القاعدة، المسيرة الانتحارية في منطقة الكتيبة التي تبتعد 4 كيلومتر عن القاعدة، دون حدوث أي أضرار في محيط القاعدة أو داخلها.

ويأتي الهجوم على قاعدة التنف بعد ساعات من استهداف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل ثمانية قياديين في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

يشار إلى أن قاعدة التنف قد تعرضت لنحو 14 هجوما منذ التصعيد العسكري في قطاع غزة، من أصل اكثر من 120 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سوريا.