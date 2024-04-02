إسرائيل أوضحت أن القصف استهدف مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار.

تصعيد مستمر مع مخاوف لا تهدأ من تطوره إلى حرب إقليمية واسعة، خاصة بعدما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط عسكرية للمراحل اللاحقة من القتال بعد أن أجرى تقييما للوضع الحالي في المنطقة الشمالية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خليل الحلو، خلال حواره مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، على توحد المسرحيين السوري واللبناني بسبب سلسلة الضربات الإسرائيلية التي طالت العديد من المواقع والأماكن منذ أكثر من شهر بسبب وجود حزب الله في لبنان وسوريا.