400 مريض بالفشل الكلوي يكتظ بهم قسم غسيل الكلى في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي القطاع، جلهم يحظى مرتين أسبوعياً من أصل 4 مرات بالغسيل الدموي بسبب ضعف الإمكانات في ظل الحرب، بعضهم بحاجة عاجلة لتلقي الرعاية الصحية خارج القطاع.

مستوى النظافة والرعاية الصحية هنا وصل لمرحلة خطيرة من التدني مع تكدس المرضى والجرحى في ممرات المستشفى وانتشار المخلفات الطبية بين الأقسام فضلا عن تدهور الأوضاع النفسية لجرحى الحرب بحسب ما تؤكد والدة الشابة يارا التي أصيبت بكسر في الحوض والعمود الفقري وتنتظر دورها منذ فترة طويلة للعلاج خارج القطاع.