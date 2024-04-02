وفتح استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، والذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي فصلا جديدا من الصراع الذي وصل هذه المرة حد استهداف منشآت دبلوماسية إيرانية، فيما يراه خبراء أنه يوازي ضرب الأرض الإيرانية مباشرة.

فيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا على مدى سنوات: