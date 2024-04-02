وقالت القيادة في بيان نشرته على حسابها في "إكس":

- في الساعة 9 صباحا بتوقيت صنعاء يوم الإثنين نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير زورق مسّير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

- عملية تدمير الزورق جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

- شكل الزورق تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

- يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت يوم الإثنين إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وجاء في التقرير "أفاد ربان السفينة أنهم تلقوا نداء من كيان ادعى أنه تابع للبحرية اليمنية وطلب من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها".

وأضاف التقرير "بعد فترة وجيزة من النداء، أبلغ أحد أفراد طاقم السفينة عن أنهم سمعوا ما يشتبه أنها طلقات نارية".

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على مدى أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الإفريقية، وأثارت مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيفهم "جماعة إرهابية".