وأوضحت الصحيفة أن المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق هو مقر للحرس الثوري وليس مكتبا دبلوماسيا.

ما الذي حدث؟

- قصفت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا يوم الإثنين.

- قالت طهران إن القصف أودى بحياة سبعة مستشارين عسكريين من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

- الحرس الثوري الإيراني قال في بيان إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

- وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيها أيضا نائبه وقائد كبير آخر فضلا عن أربعة آخرين.

- وفق وسائل إعلام إيرانية فإن زاهدي كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016.

- تستهدف إسرائيل المنشآت العسكرية الإيرانية والمنشآت الأخرى التابعة لوكلاء طهران في سوريا منذ فترة طويلة.

- زادت تلك الضربات مع شن إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة (حماس).

- هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مجمع القنصلية نفسه للقصف.

- لا تعلق إسرائيل عادة على الهجمات التي تشنها قواتها في سوريا.

- ردا على سؤال عن الغارة الجوية في سوريا اليوم، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

الرد الإيراني والسوري

• وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".

• السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، الذي لم يصب بمكروه في الهجوم، قال للتلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا يتراوح بين خمسة وسبعة أشخاص، بينهم دبلوماسيون، قتلوا في الهجوم وإن رد طهران سيكون "قاسيا".

• بحسب أكبري فإن الهجوم أصاب مبنى قنصليا داخل مجمع السفارة وإن مقر إقامته يقع في الطابقين العلويين.

الولايات المتحدة تعلّق

- المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال في مؤتمر صحفي دوري إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة حيال أي شيء م نشأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة أو تفاقمه".

- أضاف ميلر أنه لا يتوقع أن يؤثر الهجوم على المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

- المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير قالت إن الرئيس جو بايدن على علم بالتقارير الواردة عن أن غارات جوية إسرائيلية في دمشق أصابت مبنى قنصليا إيرانيا الإثنين، وأضافت أن الأمر قيد البحث.