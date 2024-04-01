وروى عدد من المصابين الذي كانوا داخل مجمع الشفاء أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز عربية" المعاناة التي عاشوها في ظل عدم حصولهم على الرعاية الطبية وتعرض جروحهم لمضاعفات خطيرة.

وقال أحد المصابين: "تفاجأنا بدبابات وآليات وجنود يقولون مجمع الشفاء محاصر ولا مكان للهروب، جمعونا في مكان الاستقبال، وكانت أجزاء من المبنى تنهار فوق رؤوسنا".

وأضاف آخر: "تم اعتقالي من مستشفى الأمل في خان يونس أنا وعدد من الأطباء، ثم وصلت لمستشفى الشفاء بظروف قاسية جدا".

وأفادت مصادر طبية تابعة لحماس، الإثنين، بالعثور على 300 قتيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.

وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مجمع الشفاء.

والأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في المجمع الطبي.