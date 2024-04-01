وتقول مديرية الأمن العام الأردنية، إن بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في مناطق بالعاصمة عمان، شهدت تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على الممتلكات.

فهذه الأحداث جاءت بعد تصريحات في خطاب عبر الفيديو في عمان، دعا فيه رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى نزول الملايين للشارع بشكل وصفه بالمستدام.

وكان وزير الاتصال الحكومي والناطقُ الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، قد انتقد في لقاء مع سكاي نيوز عربية تصريحات قادة حركة حماس، مؤكدا أن أيَّ محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولاتٌ يائسة.

ويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عصام ملكاوي خلال حواره مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن الحكومة الأردنية لم تضيق على أصحاب الرأي والقيادات السياسية والمشاركين في المظاهرات والحاصلين على الموافقة للتعبير عن آرائهم والخروج في تظاهرات شريطة أن يكون هناك نوعا من الانضباط السلوكي في الأماكن الحضرية المبنية.