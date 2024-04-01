وقال بيان للجيش إن جسما طائرا أُطلق من الاتجاه الشرقي لإسرائيل وأصاب مبنى في إيلات.

ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها هاجمت "هدفا حيويا" في إسرائيل باستخدام "الأسلحة المناسبة"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي نوفمبر، قالت إسرائيل إن جماعة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات.