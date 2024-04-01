وحسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صافرات الإنذار دوت في إيلات وهيفيل إيلوت بعدما تسللت طائرة وصفتها بـ"المعادية".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الهدف الجوي عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقط في خليج إيلات دون وقوع أي إصابات.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" قد قالت في بيان بوقت سابق من مساء الأحد إنها استهدفت هدفا وصفته بـ"الحيوي" في إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في العراق"؟

- برز اسم الجماعة عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

- تبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.

- من أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.

- وفق "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تشير الأدلة المتوافرة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يؤدي دورا في تنسيق عمليات "المقاومة الإسلامية في العراق".



