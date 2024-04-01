وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من مساء الأحد، إصابة 3 إسرائيليين بينهم اثنان بحالة خطيرة جرّاء حادث طعن شرق أسدود.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية مازالت تحقق في ملابسات الحادث.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قوات كبيرة من الشرطة تجري تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم آخرين.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن عملية الطعن تمت في مركز تجاري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى دون إعطاء مزيد من التفاصيل.