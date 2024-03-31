وسيتم تخدير نتنياهو كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتق"أثناء فحص دوري".

وجاء في البيان "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".

وكان نتنياهو (74 عاما) قد خضع لعملية جراحية العام الماضي لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ما هو الفتق