وقالت وسائل الإعلام إن منفذ عملية الطعن يدعى ناجي أبو فريح، وهو من بدو النقب وتحديدا من مدينة رهط، مشيرة إلى أنه "تم تحييده".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن قتل، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوروكا، مشيرة إلى أن جراحهما طفيفة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر منصة إكس: "هجوم إرهابي مشتبه به، إصابة شاب في العشرين من العمر بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".