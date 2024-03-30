ودعا لازاريني، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، دول العالم إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزة.

ووجّه نداءً لتك الدول، لإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة، إلى اتخاذ إجراءات، وصفها بالجريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وحذر لازاريني من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني، وقال إن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق تدابير مؤقتة جديدة، تطلب من إسرائيل اتخاذَ الإجراءات اللازمة لضمان دخول الإمدادات الغذائية لسكان قطاع غزة.

وكان فلسطينيون في قطاع غزة عبروا في وقت سابق عن قلقهم، مع إعلان الأونروا عدم قدرتها على تشغيل عملياتها مع نهاية مايو المقبل، وتفاقم الأزمة المالية لديها بعد توقف الدول الرئيسية المانحة عن تمويلها.

وكان مفوض الأونروا العام قال الثلاثاء الماضي إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأضاف لرويترز في جنيف "ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو".

وتابع لازاريني قائلا "لكن هذا يظهر أيضا مدى سوء الوضع المالي للمنظمة".

وقال لازاريني أيضا إن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى "منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت" من النجاة.