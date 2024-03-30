وأوضحت المصادر الطبية في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت "8 مجازر العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت المصادر أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32705 قتلى و75190 إصابة منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

في المقابل، اعترفت إسرائيل أمس بمقتل ضابط وإصابة 16 جنديا وضابطا في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي إلى 598 قتيلا بين ضابط وجندي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات بين أفراد الجيش الإسرائيلي إلى 3165 ضابطا وجنديا.