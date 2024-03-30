وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية وقادته التي تسمو على أي مرجعيات.

وتأتي هذه التصريحات بعد خطاب عبر الفيديو في فعالية في العاصمة الأردنية عمان، دعا فيه رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى نزول الملايين للشارع بشكل وصفه بالمستدام، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين إلى اعتبار خطاب مشعل دعوة صريحة من الحركة إلى توسيع نطاق الفوضى في المنطقة.

ويؤكد عضو مجلس الأعيان الأردني السابق، طلال الشرفات مقابلة مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن الموقف الأردني موقف مشرف يتفوق على جميع المواقف، وأن خالد مشعل وبقية قادة حماس يدركون جيداً طبيعة الدعم الأردني لوقف الحرب القائمة على الإبادة ضد إخوانهم في غزة.

لم يكن هناك حاجة لمحاولة تحريض الناس على تقويض الأمن الوطني سيما أن الموقف الأردني يهدف إلى دعم الجهود لوقف هذه الحرب.

الأردن دولة لها سيادة ولها مرجعيات دستورية.

يرتبط الأردن من الناحية السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن التفاوض مع أطراف أخرى في هذا السياق.

وجود مخاوف أردنية بشأن تحول الخطاب الفصائلي من كونه خطاباً موجهاً للتأييد لمحاولة وقف هذه الحرب إلى خطاب قد يؤدي إلى المساس بمنظومة الأمن الوطني الداخلية.

على حركة حماس إدراك مدى حساسية الموقف الأردني حرصه على دعم الفلسطينيين.

يتوجب على حماس أن تبقي على الموقف الداخلي والدولي الذي يقوده العاهل الأردني في دعم الأشقاء في غزة سواء كان في إطار الإغاثة أو في إطار الجهود في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُعد خطاب خالد مشعل تدخلا في الشؤون الداخلية الأردنية ومحاولة لإضعاف موقف الأردن تجاه الشعب الفلسطيني.

محاولات التحريض في الخطابات والهتافات الأخيرة تثير انزعاج الأردن، خاصة مع مواجهته للغطرسة الإسرائيلية وتهديد الدولة الأردنية. لذلك، سواء كان ذلك يتعلق بالحكم الهاشمي أو بالأمن القومي أو بمحاولات التهجير في اتجاه الأردن، فإن الوضع يبدو خطيرًا.

يدرك الشعب الفلسطيني وحركة حماس أهمية الموقف السياسي والإنساني للأردن تجاه أهالي غزة، وأنه لا حاجة لرفع مستوى الهتافات التي قد تتجاوز الدستور الأردني والسيادة الوطنية.

على حماس ضبط تصريحاتها وأن تدرك أهمية الجهود التي يبذلها الأردن لدعم أهالي غزة.

حرص المملكة الأردنية الهاشمية بكل مؤسساتها وقواها الاجتماعية والعشائرية على مساندة وإغاثة أهل غزة والشعب الفلسطيني.

لن يسمح الأردن بأن تمس المسيرات والهتافات بمنظومة الأمن الوطني وبالسيادة الوطنية الأردنية من أي جهة كان.

تسعى إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

للأردن موقف دولي وعربي يمتاز بالاعتدال ونبذ الصراعات، والدعوة إلى حفظ السلام الدولي وهو ما جعل موقفها موقف استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، أن الحراك والموقف الرسمي الأردني والموقف المصري يعتمدان على درجة إدراك النوايا وطبيعة الأهداف الإسرائيلية في محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.