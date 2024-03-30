وأفادت مصادر أمنية بتعرض آلية للمراقبين الدوليين للاستهداف بصاروخ على تلة قطمون المحاذية للحدود جنوبي بلدة رميش.

وتحدثت أنباء عن "وقوع إصابات"، لكنها لم تحدد طبيعتها.

غير أن مصادر عسكرية أفادت بإصابة 3 ضباط أمميين بجروح، وهم ضابط نمساوي وآخر نرويجي، وضابطة تشيلية إصابتها بليغة.

وقالت الوكالة اللبنانية للأنباء إن "مروحية تابعة لليونيفل قامت بنقل الجرحى بعد الغارة التي استهدفت آلية عسكرية تابعة للقوة الدولية في القطاع الأوسط".

ولم يصدر تعليق بعد من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، التي ترافق المراقبين الفنيين الذين يراقبون الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وعلى صعيد العمليات الإسرائيلية في لبنان، أفاد مراسلنا بأن الطيران الإسرائيلي أغار مرتين على بلدة الطيبة في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان.

في الأثناء، أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان وإصابتها بشكل مباشر.