وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة العدوان على جنين فجر الأربعاء 3 شهداء و4 إصابات".

وقال شهود عيان في مدينة جنين ومخيمها لوكالة "فرانس برس" إن الجيش الإسرائيلي دخل مدينة جنين والمخيم بعد منتصف الليل.

وتمت مداهمة منازل في المنطقة الشرقية للمدينة حيث اندلعت مواجهات بين الجيش وفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قضينا على إرهابيين مسلحين من الجو بمسيرات حربية وقام القناصة بالقضاء على إرهابي آخر".

وأضاف الجيش: "دمرت القوات الهندسية مركبة بداخلها عبوات جاهزة للاستعمال، وألقت القبض على شخصين كانا يتواجدان في السيارة قبل تدميرها".

وأكد الجيش أنه منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، "تم اعتقال حوالي 3600 مطلوب" في مختلف أنحاء لضفة الغربية بما فيها غور الأردن "منهم حوالي 1600 على علاقة بحركة حماس".

ويشن الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى هجمات مميتة على مدينة جنين ومخيمها، إضافة الى مخيمي نور شمس وطولكرم القريبين في شمال الضفة الغربية.