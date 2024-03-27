وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء، موقع سبير العسكري التابع للاحتلال الصهيوني في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر".

وفي بيان سابق، قالت ذات الجماعة إن مقاتليها استهدفوا بالطيران المسيّر قاعدة عوبدا الجوية الإسرائيلية.

وشددت الجماعة في بيانيها على استمرار عملياتها ضد إسرائيل، ردا على "المجازر" التي ترتكبها الأخير بحق الفلسطينيين.

ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في العراق"؟

- برز اسم الجماعة عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

- تبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.

- من أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.

- وفق "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تشير الأدلة المتوافرة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يؤدي دورا في تنسيق عمليات "المقاومة الإسلامية في العراق".