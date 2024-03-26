وقال المسؤول الأميركي إن هناك زيادة كبيرة في كمية المساعدات التي تتدفق إلى غزة عبر المعابر المختلفة.

ووفق المصدر، يتم استخدام معبري رفح وكرم أبو سالم ومعبر 96 الجديد الذي افتتحته إسرائيل لنقل المساعدات.

وأضاف المسؤول أنه بينما كانت المساعدات تصل بنحو 100 شاحنة يوميا في فبراير، فإنها في طريقها إلى ما متوسطه ما يقرب من 200 شاحنة يوميا.

وتقول وكالات الإغاثة إن نحو خمس الإمدادات المطلوبة فقط يدخل غزة مع استمرار إسرائيل في هجومها الجوي والبري ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى لتدمير القطاع ودفع بمناطق منه إلى المجاعة بالفعل. وأن تسليم المساعدات جوا أو بحرا مباشرة إلى شواطئ غزة التي تديرها حماس ليس بديلا عن زيادة الإمدادات القادمة برا عبر إسرائيل أو مصر.

وتجري عمليات إنزال مساعدات عبر الجو يومياً تقريبا للتعويض عن نقص المساعدات الداخلة برا إلى قطاع غزة حيث بات السكان على حافة المجاعة بسبب الحرب.

كما تم تدشين ممر بحري من قبرص عبرته سفينة حملت مساعدات منظمة خيرية أميركية وُزعت في غزة قبل أسبوع.

وتزايدت الدعوات لفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات إلى غزة التي كان يدخلها وفقا للأمم المتحدة قبل الحرب ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا، في حين ان العدد اليوم يتراوح بين 100 و150 شاحنة.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.