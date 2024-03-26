ونفت صحيفة "هاآرتس" واسعة الانتشار ما تم داوله بشأن تعثر مفاوضات الدوحة بين إسرائيل وحماس، وأفادت بأن جزء من وفد التفاوض الإسرائيلي مازال في الدوحة لإجراء محادثات إطلاق الرهائن.

وكانت موقع i24 الإسرائيلي أورد أن رئيس الموساد دافيد برنياع، أمر، الثلاثاء، الفريق الأمني المفاوض بمغادرة قطر والعودة إلى إسرائيل، بعد أن ردت حماس برفض اقتراح التسوية الأميركي.

ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وضع بوضوح الخطوط الحمراء التي من المستحيل تخطيها للمضي قدما في المفاوضات - لذلك تقرر عودة الفريق إلى إسرائيل".

وتابع: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة: وقف فوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".