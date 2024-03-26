وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 172 للحرب على غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة "وصل إلى المستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وحتى صباح الثلاثاء.

وأشارت الصحة الفلسطينية الى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي أحدث تقرير إخباري، أفادت رويترز بأن غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين في طرفي قطاع غزة الليلة الماضية مستهدفة محيط مستشفى الشفاء في الشمال ومدينة رفح في الجنوب حيث يتكدس أكثر من مليون شخص طلبا للمأوى.

وفي الشمال، حيث يحتدم قتال عنيف منذ أكثر من أسبوع بمحيط مستشفى الشفاء، قال أفراد من عائلة أبو حصيرة لرويترز إن العشرات قُتلوا في ضربة دمرت تجمعا عائليا قرب أكبر مستشفى في غزة.

وقال أحد أفراد الأسرة ويدعى أبو علي أبو حصيرة في رسالة نصية لرويترز "مجزرة جديدة بحق عائلة أبو سهيل أبو حصيرة وأبنائه وأحفاده والبالغ عددهم نحو 30 شخصا".

وفي الجنوب، حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح قبالة السياج الحدودي مع مصر، قالت السلطات الصحية إن 18 شخصا من بينهم 8 أطفال قُتلوا في غارة على منزل عائلة أبو نقيرة.