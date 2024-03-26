تفصيلا، قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل رفضت طلبا للوصول إلى مستشفى الأمل في غزة.

يأتي هذا فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن الآليات الإسرائيلية حاصرت مستشفى الأمل حيث قامت بأعمال تجريف واسعة في محيطه، محذرة من أن جميع الطواقم الطبية يتعرضون للخطر.

من ناحيتها، قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إن إسرائيل منعت دخول شاحنات أعلاف الحيوانات إلى غزة.

في الأثناء طالب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضرورة إلغاء القرار الإسرائيلي بمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من إيصال الغذاء إلى شمال غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد، أمس الاثنين، أن الأونروا ستبقى تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم محاولات إيقافها.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، الأحد، إن الوكالة الدولية أصبحت محرومة من تقديم المساعدة إلى شمال غزة.

وقال إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى الشمال بعد الآن.