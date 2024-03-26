وقال المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن هناك معلومات عن مقتل شخصية قيادية في الضربة الجوية التي استهدفت حي الفيلات بالمدينة.

وأوضح المرصد، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن هذه الغارات نفذتها طائرات مجهولة، بعد ساعات من هبوط طائرة شحن إيرانية أقلت عناصر من الحرس الثوري إلى دير الزور قبل القصف.

وبحسب مصادر المرصد، فقد استهدفت الطائرات المجهولة مزارع الميادين ومقرين للميليشيات في مدينة البوكمال ومقر قرب منطقة العباس، واستهداف مقر بحي الفيلات في مدينة دير الزور.

وقال المرصد السوري لسكاي نيوز عربية إن القصف في دير الزور استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري، وعبر عن اعتقاده أن القصف في دير الزور على الميليشيات الإيرانية يرجح أنه إسرائيلي.