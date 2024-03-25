وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنه وصل منها إلى المستشفيات 107 قتلى وأصيب 176 أخرين.

وأشارت إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 32333 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 74694، وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.