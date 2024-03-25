وأكدت المصادر أن العناصر المتطرفة قامت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على دورية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية العاملة ضمن عملية "سهام الشرق"، بجوار معمل كسارة الأحجار في الجبال الواقعة بوادي عمران.

ووفقا للأسوشيتد برس، يعد هذا أول هجوم منذ إعلان فرع التنظيم في اليمن عن مقتل زعيمه الشهر الحالي.

ووفقا لبيان القوات المسلحة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد نصب المسلحون كمينا لدورية أمنية في المنطقة، ما أدى إلى نشوب معارك بالأسلحة النارية استمرت لساعات، كما أحرق المسلحون آلية عسكرية.

وذكر البيان أن الكمين جاء بالتزامن مع تكثيف القوات الجنوبية هجماتها في الأسابيع الماضية على معقل تنظيم القاعدة في وادي عمران.

أعلن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" مسؤوليته عن الهجوم.

وتشهد مناطق في مودية، التي تقع جنوبي مدينة العين، اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيم القاعدة والقوات الجنوبية منذ مدة نحو عام ونصف، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.