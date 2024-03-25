وأشارت اليونيسف إلى أن الأطفال هناك يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، قد أكد أن إسرائيل أبلغت المنظمة ، بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة.

ووصف لازاريني هذا القرار، بأنه أمر مشين، من خلال تعمد عرقلة المساعدات المنقذة للحياة وسط مجاعة، داعيا إلى رفع هذه القيود.

وذكر لازاريني، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":