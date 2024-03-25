ونقلت "وفا" عن مصادر صحية في القطاع، قولها إن عددا من المواطنين قتلوا واصيبوا، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر محلية، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

واستهدفت القوات الإسرائيلية، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الانسانية عند دوار الكويت.

وجرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.

كما قتل مواطن وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي لدوار الكويت في مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 مواطنين، جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، بحسب "وفا".

وفي رفح قتل وأصيب عدد من المواطنين، بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الجنينة شرق رفح، جنوبي القطاع.

وقتل كذلك عدد من المواطنين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في المستشفى الكويتي بوصول عدد من القتلى والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.

وكان أكثر من 27 مواطنا بينهم نساء وأطفال سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.

كما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10 قتلى، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.