وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن الآليات الإسرائيلية حاصرت مستشفى الأمل حيث قامت بأعمال تجريف واسعة في محيطه، محذرة من أن جميع الطواقم الطبية يتعرضون للخطر.

بدورها، قالت إسرائيل إنها اعتقلت 48 مسلحا في الاشتباكات المستمرة عند مجمع الشفاء الطبي في غزة.

العملية الإسرائيلية

وفي بيان مشترك، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ومكتب المتحدث باسم جهاز الأمن العام، إن "جيش الدفاع والشاباك يطلقان حملة عسكرية في غرب خان يونس: تهدف لتدمير حوالي 40 هدفا جوا إلى جانب القضاء على مخربين من مسافة قصيرة".

وباشرت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام بقيادة الفرقة 98، الليلة الماضية، حملة عسكرية في حي الأمل غربي خان يونس، والهدف وفقا للحكومة الإسرائيلية هو "الاستمرار في تفكيك البنى التحتية الإرهابية والقضاء على مخربين في المنطقة".

وقد بدأت الحملة بطلعة هجومية دمرت خلالها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو حوالي 40 هدفا، وفقا للجيش الإسرائيلي.