وفي تصريحات صحفية قال المرداوي إنه لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق.

وقال المرداوي إن الرد الإسرائيلي سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وأضاف أن قضية عودة النازحين لشمال القطاع تم الحديث عنها بأعداد محدودة وبأن تقتصر على النساء والأطفال ولن يقبل بذلك أي فلسطيني حسب تعبيره.

وشدد مرداوي على أن إسرائيل تريد إعادة الرهائن فقط، مضيفا أنه لن يعود الأسرى الإسرائيليون ما لم تتحقق عودة النازحين وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

وغادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد دافيد برنياع الدوحة، مساء السبت، بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة مؤقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات، إن بيرنز وبرنياع "غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة" من المحادثات.

وأضاف أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى".

وتريد حماس أن يتضمن أي اتفاق نهاية دائمة للقتال، فيما تعتزم إسرائيل مواصلة الحرب إلى أن يتم تفكيك قدرات حماس.

وأبدت إسرائيل، في وقت سابق، استعدادها لتعليق هجومها لمدة 6 أسابيع والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إطلاق سراح 40 من 130 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس بعد هجوم عبر الحدود في 7 أكتوبر أدى إلى نشوب الحرب.