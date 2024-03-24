وأوضح غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة"، مؤكدا على أن دخول المساعدات "يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأبرز أن "الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية".

كما أشار إلى أن "الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي".

وزار غوتيريش، السبت، الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة، وقال إنه أتى إلى مدينة رفح "حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث" في غزة، حيث "هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان".

وجاءت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

ويلوذ غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بمحيط رفح. وعلى الرغم من أن الظروف أسوأ في شمال القطاع، فإن محنة المدنيين في جميع أنحاء القطاع تفاقمت بشكل حاد في ظل استمرار الصراع.