وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات، إن بيرنز وبرنياع "غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة" من المحادثات.

وأضاف أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى".

وتريد حماس أن يتضمن أي اتفاق نهاية دائمة للقتال، فيما تعتزم إسرائيل مواصلة الحرب إلى أن يتم تفكيك قدرات حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب هو الآخر عدم الكشف عن هويته: "خلال المفاوضات، ظهرت فجوات كبيرة بشأن مسألة نسبة"، السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة.

وأضاف: "طرحت الولايات المتحدة على الطاولة اقتراحا لتقريب (وجهات النظر)، وردت عليه إسرائيل بشكل إيجابي (لكن) حماس لم ترد بعد".

وأبدت إسرائيل، في وقت سابق، استعدادها لتعليق هجومها لمدة 6 أسابيع والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إطلاق سراح 40 من 130 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس بعد هجوم عبر الحدود في 7 أكتوبر أدى إلى نشوب الحرب.