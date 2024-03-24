وقال المراسل إن "الطيران الإسرائيلي أطلق خمسة صواريخ على مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما، إن إسرائيل نفذت غارة جوية على مدينة بعلبك معقل جماعة حزب الله في شرق لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية مقاطع فيديو قالوا إنها للقصف الإسرائيلي على بعلبك.

وتتبادل جماعة حزب الله اللبنانية مع إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة قبل خمسة أشهر.

وهذا هو أسوأ صراع بين الخصمين المدججين بالسلاح منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من مواجهة على نطاق أكبر.

وأجبر العنف على الحدود عشرات الآلاف من الجانبين على الفرار وأثار مخاوف من احتمال امتداد الصراع في غزة إلى بقية أنحاء المنطقة.