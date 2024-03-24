كانت الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، ضد القرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "في ضوء استخدام روسيا والصين لحق النقض، تجد واشنطن نفسها أمام تحدي تحقيق تقدم في هذا الاتجاه دون الدعم الكامل من مجلس الأمن الدولي".

واعتبر وربيرغ أن "الولايات المتحدة قدمت القرار بنية حسنة بعد مشاورات مكثفة مع جميع أعضاء المجلس وعدة جولات من التعديلات، وقد لاقى القرار دعما واسعا من غالبية أعضاء المجلس، إلا أن روسيا والصين اختارتا استخدام حق النقض".

وأشار إلى أن "الأسباب وراء استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين تعكس، وفقا للولايات المتحدة، رفضهما الصريح لإدانة الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، وهو موقف يُعد مثار جدل كبير".

وعلى الرغم من العقبات الدبلوماسية الراهنة، أكد وربيرغ استمرار جهود بلاده بالتعاون مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، مما سيسمح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: "نشدد على أهمية تجنب أي قرارات قد تضعف الجهود الدبلوماسية الجارية أو تعطي حماس ذريعة للانسحاب من الاتفاق المطروح على الطاولة".

ومع ذلك، عبّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع أي عضو في المجلس مهتم بتبني قرار يدعم بشكل فعال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم وأمن في المنطقة.

وتعمل فرنسا على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، بعد رفض قرار الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنستأنف العمل على مشروع قرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق".

رسائل بلينكن

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، عن أبرز رسائل الجولة السادسة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، والتي تضمنت زيارة إلى السعودية ومصر وإسرائيل، قائلًا:

خلال زيارته إلى المنطقة، ركز الوزير بلينكن بشكل كبير على التأكيد على جملة من الملفات الرئيسية في محادثاته، خصوصًا خلال لقاءاته مع الجانب الإسرائيلي، حيث شملت النقاشات بشكل أساسي المحادثات لضمان إطلاق سراح كافة الرهائن، وهو ما يعد أولوية مطلقة لضمان الأمن والاستقرار.