وأجرى قائد المنطقة الجنوبية، الجمعة، تقديرا للموقف في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بحضور كل من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد الفرقة 162 وقائد وحدة 13 للكوماندوز البحري، وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

ونقل أدرعي عن قائد المنطقة الجنوبية قوله: "إن العملية الجارية هنا في مستشفى الشفاء تنطوي على مغزى كبير".

وأضاف: "إنها عملية شجاعة وخادعة للغاية وشديدة التأثير فيما حققته حتى الآن، كونها قد أدت إلى إصابة المئات من المخربين واعتقال بعضهم المئات الآخرين إضافة إلى الحصول على كنوز عملياتية واستخباراتية كبيرة".

وتابع: "إننا نواصل هذه العملية حيث يتولى القادة المعنيون قيادتها بشكل متميز، ولن ننهي هذه العملية إلا بعد أن نقبض على آخر مخرب حيا أم ميتا".

ودخلت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، وتعكف على تمشيط المجمع مترامي الأطراف، الذي يقول الجيش إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة لحركة حماس ومقاتلين فلسطينيين آخرين.



وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه قتل أكثر من 170 مسلحا في مستشفى الشفاء منذ بداية المداهمة.