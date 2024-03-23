وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار - بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.



ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وأحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية وفيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.