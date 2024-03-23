دخلت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وتعكف على تمشيط المجمع المترامي الأطراف الذي يقول الجيش إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة لحركة حماس ومقاتلين فلسطينيين آخرين.

وقال الجيش: "حتى الآن، قضت القوات على أكثر من 170 إرهابيا في منطقة المستشفى، واستجوبت أكثر من 800 مشتبه به، وعثرت على الكثير من الأسلحة والبنى التحتية الإرهابية".

كان مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة قبل الحرب، وأصبح الآن واحدا من مرافق الرعاية الصحية القليلة التي لا تزال تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ولجأ إليه أيضا مدنيون نازحون.

وقال الجيش، الخميس، إن أكثر من 350 من مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي اعتقلوا حتى الآن في المستشفى، وهو أكبر عدد يعتقل في نفس الوقت منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال متحدثون باسم حماس إن القتلى المشار إليهم في البيانات الإسرائيلية السابقة ليسوا مقاتلين، بل مرضى ونازحين، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي فقد جنديين في القتال بالمستشفى، إنه يحول دون إلحاق أذى بالمدنيين والمرضى والطاقم الطبي هناك.