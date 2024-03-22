يقوم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بشن هجمات على السفن التي يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

خلال جلسة استماع في الكونغرس، أكدت نائبة وزير الدفاع سيليست والاندر أن الحوثيين يسعون إلى عرقلة الطرق التجارية الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنهم نفذوا لا يقل عن 50 هجوماً منذ الخريف.

تسببت هذه الهجمات في إغلاق معظم ممرات الملاحة البحرية في البحر الأحمر وقناة السويس، مما أثر سلباً على التجارة البحرية العالمية.

وفي مواجهة هذا الوضع، قامت الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل، بتشكيل قوة بحرية دولية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر الماضي، وقامت بتنفيذ ضربات عسكرية بالتعاون مع بريطانيا ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

ومع ذلك، أقر مسؤول آخر في البنتاغون بأن الحوثيين قادرون على استبدال المعدات التي تم تدميرها بسرعة، حيث أشار الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إلى أن "سفينتين فقط يمكن أن تعوض معظم المعدات التي دمرتها الضربات الغربية حتى الآن".

وشدد كوريلا على أهمية زيادة التعاون الدولي لتفتيش السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة في اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الضغط على إيران، التي تعتبر حليفة المتمردين.