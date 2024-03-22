وفي بيان لها، قالت سنتكوم: "في 21 مارس، بين الساعة 8:50 صباحًا. و 11:40 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير سفينة بدون طيار (USV) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن."

وأشار البيان إلى أن "قوات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو سفن التحالف."

وأضاف البيان: "هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية."