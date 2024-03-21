وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة أنه لايزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".

وقال بلينكن أيضا إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تصريحات الوزير الأميركي جاء بعد ساعات من اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في القاهرة، للتباحث حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقفها، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ان تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يعد أولوية. مع زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع.

وشددت على ضرورة التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.