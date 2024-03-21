وقال الرئيس المصري خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 :"متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".

وأكد الرئيس المصري أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أفضل، مشدداً على أن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، بتطبيق خطة الحكومة لتجاوز الأزمة.

وأوضح السيسي في كلمته أن آليات السوق الحر حتمت تراجع الحكومة قبل عدة سنوات وترك المجال للقطاع الخاص لتوفير السلع.

ووجه الرئيس المصري حديثه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وطالبه بتدخل الحكومة للقضاء على احتكار القطاع الخاص للسلع الأساسية.