ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن، الذي بدأ أمس الأربعاء جولته السادسة في الشرق الأوسط، للقاء نظيره المصري سامح شكري في قصر التحرير، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

وكان بلينكن قال في وقت سابق اليوم إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة وجهود زيادة المساعدات للفلسطينيين.

وأفاد مصدر مصري لسكاي نيوز عربية اليوم أن اللجنة السداسية العربية ستبحث مع وزير الخارجية الأميركي في القاهرة محورين، الأول يتعلق بالوضع في غزة وفرص التهدئة والثاني يتعلق بمستقبل القطاع.

وكشف المصدر أن اجتماعات السداسية العربية طرحت تعديلات في سبل إعادة مسار التفاوض لبلوغ اتفاق سلام شامل.

وذكر المصدر أن السداسية العربية ستؤكد لبلينكن أنه من دون تسوية شاملة قائمة على حل الدولتين سيبقى المجال مفتوحا أمام جولات جديدة من الصراع.

وأضاف المصدر المصري لسكاي نيوز عربية أنه من المقرر أن يخرج اجتماع اللجنة السداسية بموقف عربي موحد لمناقشته مع الجانب الأميركي الذي أكد بدوره أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل الصراع في غزة.