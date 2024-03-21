تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل أكثر من 50 مسلحا فلسطينيا خلال اليوم الماضي في قتال بمحيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مضيفا أنه يواصل "نشاطه العملياتي الدقيق في مستشفى الشفاء".

وتابع "خلال اليوم الماضي، تم القضاء على أكثر من 50 إرهابيا خلال تبادل إطلاق النار، وتم تحديد مواقع البنية التحتية للإرهابيين ومنشآت تخزين الأسلحة. ومنذ بدء العملية، تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا في منطقة المستشفى".

من ناحية ثانية، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن 9 فلسطينيين قتلوا وفقد عدد كبير تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو العربي في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشر نشطاء على وسائل التواصل فيديو لانتشال عدد من جثامين قتلى من تحت ركام منزل لعائلة الهباش في مخيم النصيرات قصفه الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء.

يأتي هذا فيما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167، حيث واصلت القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع.