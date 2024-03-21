وأطلق نشطاء نداءات استغاثة موجهة للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية للتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء قصد إنقاذ أسر نازحين عالقة في المستشفى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، إنه قتل نحو 90 مسلحا واعتقل 160 في مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال الجيش في بيانه أمس "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بأنها "محددة" في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة، حيث قال إنه تمكن من القضاء على 20 مقاتلا.

وقال الجيش في بيان إنه "يواصل مع جهاز الأمن (الشاباك) والقوات الخاصة تنفيذ عمليات محددة في مستشفى الشفاء"، وأنه "خلال اشتباكات مختلفة، تم القضاء على 20 إرهابيا حتى الآن في المستشفى، ويجري حاليا استجواب العشرات من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم".