وأعلن الجيش الإسرائيلي قرابة منتصف الليل عن تنفيذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأضاف الجيش في رسالة مقتضبة "خلال العملية، قصفت طائرة إرهابيين اثنين كانا يشكلان تهديدا فوريا للقوات".

وأفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية أيضا أن شخصين قُتلا بنيران إسرائيلية في مخيم نور شمس وقد جرى نقل جثتيهما إلى مستشفى في طولكرم.

والأربعاء قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها في جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وشارك مئات الأشخاص بينهم شبان مسلحون ببنادق أطلقوا منها النار في الهواء، في جنازة الرجال الثلاثة في مخيم اللاجئين في المدينة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، رافقها تصاعد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ومذاك، قُتل 430 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب السلطة الفلسطينية، واعتقل آلاف آخرون.

وقُتل 17 جنديا أو مدنيا إسرائيليا على الأقل في الهجمات وفقا للسلطات الإسرائيلية.