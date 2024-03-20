ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي تل أبيب الجمعة بعد محادثات مع الزعماء العرب ووزراء الخارجية في جدة والقاهرة ركزت على الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "في إسرائيل، سيناقش الوزير بلينكن مع قيادة الحكومة الإسرائيلية المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف ميلر "سيناقش الحاجة إلى ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحمي السكان المدنيين، ولا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزز الأمن العام لإسرائيل".

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مواصلة حرب غزة منذ أشهر بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. وقد تكثفت بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا إنه سيتجاهل تحذيرات الرئيس جو بايدن بعدم بدء عملية برية واسعة النطاق في مدينة رفح الجنوبية دون خطط موثوقة لحماية الفلسطينيين الأبرياء الذين لجأوا إلى هناك.

ويتعرض بايدن، الذي يواجه حملة إعادة انتخاب صعبة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين ثان، لضغوط داخلية متزايدة لكبح جماح الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول في إسرائيل.

وفي مكالمة هاتفية الاثنين، هي الأولى منذ أكثر من شهر، وافق نتنياهو على إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة الخطط، وقال البنتاغون أمس الثلاثاء إن وزير الدفاع الإسرائيلي يو ف غالانت سيزور العاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يركز بلينكن في محادثاته في جدة والقاهرة وتل أبيب على محاولات التفاوض على وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر والتخطيط لمستقبل القطاع بعد الصراع. .

وقال بلينكن للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في الفلبين، حيث توقف مباشرة قبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية: "ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة".

وأضاف: "كما أنه يتعين على إسرائيل، وهي تعمل على الدفاع عن نفسها ومنع وقوع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول مرة أخرى، أن تجعل من أولوياتها حماية المدنيين - أولئك الذين وقعوا في طريق الأذى - وتوفير المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".