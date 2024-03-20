وذكر نتنياهو في بيان أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.

إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدما في خطته لاجتياح رفح تاتي في وقت تجتمع فيه أطراف الصراع في جولة حالية من مفاوضات الدوحة الخاصة بمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المحادثات أكدت أن مفاوضات اليوم الأول كانت إيجابية، إلا أنها توقعت أن تكون المحادثات صعبة وطويلة بسبب العديد من النقاط الخلافية بين الطرفين، الأمر الذي دفع رئيس الموساد إلى العودة إلى تل أبيب من أجل إطلاع الحكومة الإسرائيلية على سير المحادثات.

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.