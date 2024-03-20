وقال وزير الخارجية السابق على حسابه بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا، الأربعاء: "في الماضي قادت القيادة دولة إسرائيل إلى النصر في حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب عام 1967.

وتابع: "اليوم، وبسبب السلوك الانهزامي لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي، يتم جر دولة إسرائيل إلى حرب الأشهر الستة"، في الإشارة إلى الحرب الجارية في قطاع غزة.

وبدأت حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل، وتقترب الحرب من إتمام شهرها السادس.

وتعرف حرب يونيو 1967 بحرب الأيام الستة، عندما شنت إسرائيل هجوما على 3 دول عربية واحتلت مساحات من أراضيها.

يشار إلى أن ليبرمان هاجم رئيس الوزراء مرارا، وفي وقت سابق من مارس الجاري قال إن "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها"، معتبرا أن "التخلص من نتنياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".